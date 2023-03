Duas pessoas são presas por receptação após Polícia Militar descobrir desmanche de carros em Mogi

Um dos veículos encontrados no local foi furtado na segunda-feira (6). Ainda de acordo com a PM, no local funcionava um comércio de sucata, Polícia Militar prende duas pessoas após localizar desmanche em Mogi das Cruzes

A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (7), duas pessoas após descobrir um desmanche no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. O proprietário do local e uma funcionária foram detidos por receptação.

Durante um patrulhamento de rotina, na manhã desta terça-feira (7), policiais militares estranharam a presença de veículos sem placa dentro de um comércio de sucatas. Ao acessar o local, a PM localizou carros furtados. Um dos veículos, inclusive, foi furtado na segunda-feira (6).

Desmanche e comércio de sucatas funcionavam em Jundiapeba, em Mogi

Polícia Militar/Divulgação

No local, os policiais encontraram peças espalhadas por todos os lados e carros completamente destruídos em processo de desmanche. As placas foram consultadas e, segundo a Polícia Militar, pelo menos quatro veículos eram produtos de furtos, sendo dois de Mogi das Cruzes e dois de outras cidades da Grande São Paulo.

Ainda de acordo com a PM, no local funcionava um comércio de sucata, com estrutura de ferramentas, máquinas, caçambas e até caminhões.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vito Califano