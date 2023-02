Duas praias estão impróprias para banho no RS, aponta último boletim de balneabilidade da temporada

Fepam fez medições semanais em 90 praias de 43 municípios desde dezembro. Em Porto Alegre, um ponto está impróprio para banho. Balneário no Rio Soturno, em Nova Palma

Fepam/Divulgação

A última atualização das condições de banho nas praias do Rio Grande do Sul, divulgada nesta sexta-feira (24), mostra que dois pontos estão impróprios para o público. A Praia do Encontro (Rio Jacuí), em São Jerônimo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e o Balneário Pedro Osório, no Rio Piratini, na Região Sul, apresentam problemas.

Os outros 88 locais monitorados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) estão aptos para receber banhistas. Veja a lista completa abaixo.

Veja o mapa de balneabilidade no RS

A Fepam fez medições semanais em 90 praias de 43 municípios, entre cidades do litoral e municípios do interior, banhados por rios e lagos de água doce, desde dezembro de 2022. Esta foi a última medição feita durante esta temporada.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) de Porto Alegre também divulgou nesta sexta a balneabilidade nas praias da Orla do Guaíba. Dos seis pontos, um está impróprio, o Posto 2 da Praia do Lami.

Praia do Lami, no Guaíba, em Porto Alegre

Cesar Lopes/PMPA

Praias próprias para banho:

Alegrete

Balneário Caverá

Arambaré

Foz Arroio Velhaco

Arroio do Sal

Rondinha

Hotel D’Itália

Arroio Grande

Balneário Pontal (Lagoa Mirim)

Balneário Pinhal

Pinhal (Av. Castelo Branco)

Magistério (R. General Câmara)

Barra do Ribeiro

Praia Recanto das Mulatas (Guaíba)

Cacequi

Balneário São Simão (Rio Santa Maria)

Cachoeira do Sul

Praia Nova (Rio Jacuí)

Candelária

Praia Carlos Larger (Rio Pardo)

Capão da Canoa

Arroio Teixeira (Hotel Linhares)

Capão Novo (R. do Beija-Flor)

Balneário de Araçá (Hotel Araçá)

Capão da Canoa (Praça Maurício Boianowski)

Capão da Canoa (Hotel Bassani)

Capão da Canoa (Edifício Yara)

Cidreira

Cidreira (Concha Acústica)

Cidreira (R. Calábria)

Cidreia (R. Falcão)

Costa do Sol

Cristal

Balneário (Rio Camaquã)

Dom Pedrito

Praia Passo Real (Rio Santa Maria)

General Câmara

Balneário Cachoeirinha (Rio Jacuí)

Imbé

Santa Terezinha (R. Farroupilha)

Mariluz (Hotel Mariluz)

Imbé (Av. Santa Rosa)

Jaguari

Balneário Fernando Schilling (Rio Jaguari)

Manoel Viana

Balneário Rainha do Sol (Rio Ibicuí)

Mata

Balneário de Mata (Rio Toropi)

Mostardas

Praia do Bacoparí

Balneário Mostardense

Nova Palma

Rio Soturno

Osório

Lagoa do Peixoto

Lagoa do Horário

Atlântida Sul (Av. Saquarema)

Palmares do Sul

Balneário Quintão (R. dos Bancários)

Pelotas

Valverde (Trapiche)

Valverde (Av. Sen. Joaquim Assunção)

Santo Antônio (R. Bagé)

Santo Antônio (Av. Rio Grande do Sul)

Santo Antônio (Restaurante)

Santo Antônio (Hotel)

Balneário dos Prazeres

Totó

Restinga Seca

Balneário das Tunas (Rio Vacacaí)

Rio Grande

Praia do Cassino (R. Apolinário)

Praia do Cassino (R. Goiás)

Praia do Cassino (R. Buenos Aires)

Praia do Cassino (R. do Riacho)

Praia do Cassino (Molhes)

Praia do Cassino (R. Farroupilha)

Praia da Capilha (Lagoa Mirim)

Rio Pardo

Balneário Santa Vitória (Rio Jacuí)

Rosário do Sul

Praia das Areias Brancas (Rio Santa Maria)

Santa Maria

Balneário Passo do Verde (Rio Vacacaí)

Santa Vitória do Palmar

Praia do Hermenegildo

Barra do Chuí

Balneário do Porto (Lagoa Mirim)

Santiago

Balneário Distrito de Ernesto Alves (Rio Jaguari)

Santo Antônio da Patrulha

Lagoa dos Barros

São Francisco de Assis

Balneário de Jacaquá (Rio Ibicuí)

Balneário Poço das Pedras (Arroio Inhacundá)

São José do Norte

Balneário do Mar Grosso (Estátua de Iemanjá)

Balneário do Mar Grosso (Vila dos Pescadores)

São Lourenço do Sul

Praia do Camping

Praia das Ondinas

Praia das Nereidas

Praia da Barrinha

São Vicente do Sul

Balneário Passo do Umbú (Rio Ibicuí)

Tapes

Balneário Rebelo

Praia do Pinvest

Tavares

Tavares

Torres

Praia dos Molhes

Praia Grande (Praça Claudino Nunes Pereira)

Prainha (R. Joaquim Porto)

Praia da Cal (Av. Independência)

Praia Itapeva Sul (R. Edumundo Ferreira Porto)

Tramandaí

Tramandaí (Av. da Igreja)

Tramandaí (Plataforma)

Nova Tramandaí (Av. Curitiba)

Jardim Atlântico (R. das Alamandas)

Viamão

Praia da Pedreira (Guaíba)

Praia de Fora (Laguna dos Patos)

Praia das Pombas (Guaíba)

Xangri-Lá

Rainha do Mar (Colônia de Férias do Banrisul)

Atlântida (Saba)

Xangri-Lá (R. Rio Tainhas)

