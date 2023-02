Duas semanas após inauguração, academia ao ar livre é alvo de vandalismo em Presidente Venceslau

Instalação de cada unidade custa de R$ 10 mil a R$ 12 mil. Academia ao ar livre no Parque São Jorge foi a 11ª a ser instalada e já tem danos registrados

Atos de vandalismo foram registrados pela Prefeitura de Presidente Venceslau (SP) em todas as 11 academias ao ar livre instaladas pela administração municipal desde julho de 2022. O caso mais recente foi no Parque São Jorge, menos de 15 dias após a inauguração.

Segundo o secretário municipal de Esportes, Recreação e Turismo, André Pelegrino, esta foi a 11ª academia inaugurada, num total de 12. Em todas, foram constatados danos e até furtos de parte de aparelhos, como no caso do bairro Cidade Jardim.

“Alguém quebrou ou usou de maneira incorreta. Nesta última instalada, danos já foram verificados nos aparelhos”, explicou.

A administração informou que cada unidade da academia custa entre R$ 10 mil e R$ 12 mil para ser instalada, conforme o valor da licitação. O processo ocorre após o repasse de emendas impositivas de todos os vereadores da 18ª Legislatura da Câmara Municipal, totalizando a quantia de R$ 130 mil.

A Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Turismo informou que providencia peças e itens necessários para as manutenções e os valores podem variar. Cada rolamento que é danificado tem um custo de R$ 35 por aparelho. Parafusos e cimento para fixar novamente os equipamentos nas praças também ampliam os gastos. O setor competente ainda contabiliza os danos no Parque São Jorge.

A Prefeitura de Presidente Venceslau pediu a colaboração da população para que crimes desta natureza possam ser denunciados às autoridades policiais.

