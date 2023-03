Duas tartarugas marinhas são encontradas mortas na praia do Mosqueiro em Aracaju

A informação foi confirmada pela Visão Ambiental, empresa que faz o monitoramento de praias em Sergipe. Tartarugas marinhas encontradas mortas na praia do Mosqueiro

Reprodução/ TV Sergipe

Duas tartarugas marinhas foram encontradas mortas na praia do Mosqueiro Zona de Expansão de Aracaju , nessa sexta-feira (10) . A informação foi confirmada pela Visão Ambiental, empresa que faz o monitoramento de praias em Sergipe.

De acordo com a empresa, uma equipe foi ao local para realização da análise e observou que se tratavam de uma tartaruga adulta da espécie oliva e outra juvenil, da espécie cabeçuda.

Nas duas ficou constatada a presença de resíduo plástico, mas a causa da morte não foi possível ser determinada, devido ao avançado grau de decomposição em que os animais se encontravam.

