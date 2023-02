Os agentes trafegavam no sentido leste da via quando, por motivos a serem esclarecidos, perderam o controle da direção, nesta sexta-feira (3). Eles tiveram ferimentos leves. Duas viaturas do Baep capotam na Rodovia Raposo Tavares, em Piquerobi (SP)

Blog do Toninho

Duas viaturas do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) capotaram na tarde desta sexta-feira (3) no km 611 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Piquerobi (SP).

Os agentes trafegavam no sentido leste da via quando, por motivos a serem esclarecidos, perderam o controle da direção.

Viaturas do Baep capotam na Rodovia Raposo Tavares

Eles tiveram ferimentos leves e foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia de Presidente Venceslau (SP), de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O acidente não envolveu outros veículos, segundo a Polícia Rodoviária.

A perícia foi acionada para apurar as causas e circunstâncias do acidente.

Duas viaturas do Baep capotam na Rodovia Raposo Tavares, em Piquerobi (SP)

Blog do Toninho

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla