Dubai Truffe -bitcoin in aumento: criptovalute e delle tecnologie blockchain rischio business

La crescita esponenziale dell’industria delle criptovalute negli Emirati Arabi Uniti ha portato a un aumento delle truffe legate alle criptovalute: come individuarle ed evitarle

È diventato sempre più chiaro che gli Emirati Arabi Uniti hanno riconosciuto l’enorme potenziale delle criptovalute e delle tecnologie blockchain e sono destinati a diventare una città iperconnessa e un centro commerciale in continua evoluzione.

Una delle conseguenze della standardizzazione delle transazioni crittografiche a Dubai è la crescente capacità di acquistare beni del mondo reale utilizzando criptovalute. In effetti, le criptovalute hanno iniziato ad essere accettate in selezionati ristoranti degli Emirati Arabi Uniti per condurre piccole transazioni come l’acquisto di un caffè o un pasto.

Questi acquisti utilizzando criptovalute sono possibili poiché la Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti ha emesso un nuovo regolamento sulle strutture di valore memorizzato nel 2020, essendo un quadro normativo per i valori memorizzati e i sistemi di pagamento elettronico che prevede che: “Rappresentazioni digitali di valore o diritti contrattuali protette crittograficamente che utilizzano una forma di tecnologia di registro distribuito e possono essere trasferite, archiviate o scambiate elettronicamente. In effetti, questo regolamento potrebbe consentire di utilizzare i criptoasset come sistema di pagamento elettronico per l’acquisto di beni e servizi, ma per ora questa non è una moneta a corso legale ufficiale.

Un’altra conseguenza degli Emirati Arabi Uniti, in particolare la volontà di Dubai di diventare un centro globale per le risorse crittografiche, è l’istituzione delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute a Dubai. Nell’aprile 2022, due dei più importanti scambi di criptovalute hanno annunciato la loro decisione di stabilirsi a Dubai: Bybit sta trasferendo la sua sede centrale da Singapore a Dubai e crypto.com sta creando un hub regionale a Dubai.

Eric Anziani, Chief Operating Officer di crypto.com ha dichiarato: “ Stiamo aprendo la sede centrale regionale per il Medio Oriente e l’Africa qui a Dubai. Sarà una grande aggiunta gestire le nostre operazioni da qui perché gli Emirati Arabi Uniti stanno diversificando le proprie industrie e cercando di essere audaci e creare opportunità. Non siamo qui solo per guadagnare più quote di mercato, ma per creare un ecosistema più ampio dove ci siano più opportunità per tutti ”.

Inoltre, Binance, la più grande piattaforma di trading di criptovalute al mondo, prevede di svolgere attività regionali e ha ottenuto una licenza per operare a Dubai.

Come parte della spinta degli Emirati Arabi Uniti a diventare un hub crittografico globale, il governo di Dubai ha promulgato una nuova legge che mira a stabilire l’Emirato come centro internazionale per le risorse crittografiche e le industrie correlate come il metaverso. Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, il primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato nel suo account Twitter: “ Oggi abbiamo approvato la legge sui beni virtuali e istituito l’Autorità di regolamentazione dei beni virtuali di Dubai. Un passo che sancisce la posizione degli Emirati Arabi in questo settore. L’Autorità coopererà con tutti i soggetti collegati per garantire la massima trasparenza e sicurezza agli investitori ”.

In base alla nuova legislazione, verrà istituita un’autorità di regolamentazione delle risorse virtuali di Dubai, che sarebbe responsabile della regolamentazione delle risorse virtuali. Inoltre, si prevede anche di essere un’autorità indipendente che supervisionerà la regolamentazione, la governance e le licenze di criptovalute, token non fungibili (” NFT “) e altri asset virtuali.

Ulteriori informazioni sulla nuova legge sugli asset virtuali di Dubai: la nuova legge sugli asset virtuali di Dubai porterà a maggiori investimenti da parte delle aziende già nel settore delle criptovalute | Studio legale BSA Medio Oriente .

Quali sono i rischi di effettuare transazioni di criptovalute negli Emirati Arabi Uniti?

Sfortunatamente, gli sforzi del governo per proteggere le transazioni di criptoasset non impediscono ancora le truffe. In effetti, lo svantaggio della crescita esponenziale dell’industria delle criptovalute è l’aumento delle truffe crittografiche negli Emirati Arabi Uniti.

Diverse autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno espresso preoccupazione per le transazioni di criptoasset, inclusa la Securities and Commodities Authority che in precedenza ha emesso diversi avvertimenti ai residenti degli Emirati Arabi Uniti sulle frodi relative alle criptovalute.

L’aspetto pericoloso delle transazioni di criptoasset è la sua natura anonima online che è un mezzo che può portare a frodi.

Pertanto, secondo Tarek Mohammed, capo della sezione criminalità sugli asset digitali presso la polizia di Dubai, nella prima metà del 2021 ci sono stati centinaia di casi di truffe crittografiche a Dubai con vittime che hanno perso fino a 80 milioni di AED in totale.

Come operano i truffatori?

Le truffe crittografiche si verificano utilizzando diversi mezzi e tattiche, ecco alcuni esempi:

Scam di richiamo di trasferimento: il truffatore che acquista criptovalute invia fondi al venditore, riceve i token e presenta un reclamo fraudolento alla sua banca, fingendosi vittima di una truffa per richiamare i fondi trasferiti.

Transazioni peer-to-peer che utilizzano denaro guadagnato illegalmente: una persona si offre di acquistare token a buon prezzo in cambio di contanti, bonifici bancari o assegni. I venditori di criptoasset, infatti, ricevono denaro da procedimenti penali e stanno diventando indirettamente complici del crimine.

Assegno in gomma: il truffatore si offre di acquistare criptovaluta a buon prezzo utilizzando un assegno bancario che in realtà è un assegno in gomma successivamente rifiutato dalla banca del venditore.

Truffa di terze parti: il truffatore, fingendosi un broker, trova un venditore e un acquirente e offre loro un affare redditizio. Il broker convince quindi l’acquirente e il venditore a incontrarsi di persona per la transazione e chiede all’acquirente di portare contanti. Il falso broker quindi dà i soldi dell’acquirente al venditore e chiede al venditore di inviare la criptovaluta a un conto di trading che è il proprio conto anziché il conto dell’acquirente.

Amministratore imitatore: si verifica nei gruppi di Telegram, spesso dopo che un membro del gruppo ha chiesto consiglio. Il truffatore invia un messaggio all’utente, fingendosi un amministratore, fingendo di essere interessato alla richiesta e offre aiuto che comporta la richiesta delle chiavi private del bersaglio o la richiesta di accedere a una piattaforma falsa intesa a rubare i dettagli dell’account del membro e avere accesso al suo portafoglio.

Pump and dump crypto group: si verifica generalmente in un gruppo Telegram o nei forum in cui il truffatore cerca di coordinare la manipolazione dei prezzi su un exchange di criptovalute. I presunti token di utilità con un caso d’uso potenziale futuro minimo o nullo vengono pompati dal truffatore (il fondatore o un insider) che poi vende i suoi token su un aumento esponenziale di prezzo di breve durata sugli scambi di criptovalute, che poi si blocca, lasciando la seconda ondata di investitori tenendo gettoni inutili e senza valore.

Truffa del giveaway: la vittima viene ingannata offrendo criptoasset gratuiti (criptovaluta o NFT) in cambio degli indirizzi pubblici e delle chiavi private dei suoi portafogli. La pubblicità in omaggio può provenire da pagine legittime.

NFT contraffatti: il truffatore hackera un NFT, lo ricrea e lo vende su piattaforme legittime.

Nella maggior parte di queste truffe il truffatore stipula accordi con la vittima tramite piattaforme di social media, per lo più gruppi di Telegram senza avere un accordo formale in tal senso. Pertanto, rendendo più difficile per la vittima sostenere azioni legali destinate ad essere avviate contro il truffatore.

BSA ha agito per una serie di vittime di criptovalute negli Emirati Arabi Uniti. Uno dei casi riguarda un investitore, che intendeva condurre una transazione immobiliare a Dubai utilizzando i suoi beni crittografici, ma è caduto vittima di una truffa imprevista.

L’investitore ha inizialmente stipulato un accordo con un rivenditore internazionale over the counter per l’emissione di un assegno del gestore in cambio di criptovaluta per completare la transazione. L’investitore ha quindi ricevuto gli assegni in questione emessi da una società degli Emirati Arabi Uniti e li ha depositati in una banca degli Emirati Arabi Uniti.

A pochi giorni dal deposito degli assegni, l’investitore è stato informato che gli stessi sono stati bloccati per disposizioni di legge e regolamentari senza ulteriori giustificazioni da parte della banca. Il blocco degli assegni è risultato essere dovuto al blocco dei conti della società emiratina in quanto soggetta ad indagini/accuse antiriciclaggio.

Come evitare queste truffe?

Ci sono precauzioni generali da tenere a mente quando si acquistano o si vendono criptovalute.

Innanzitutto, è fondamentale non condividere le proprie informazioni personali o intrattenere chiamate, messaggi e annunci anonimi che spesso affermano di provenire da società autorizzate. Quindi, è essenziale condurre tutte le transazioni utilizzando piattaforme di scambio regolate dall’autorità di regolamentazione finanziaria degli Emirati Arabi Uniti, verificando ad esempio con l’Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari di Dubai (DFSA) o l’Abu Dhabi Global Market (ADGM) per la loro licenza e autorizzazione normativa.

Inoltre, lo scorso anno è stata creata la Digital Assets Crime Section della polizia di Dubai come approccio proattivo in risposta all’aumento dei crimini informatici che si verificano in materia di criptovalute. Al fine di sensibilizzare al riguardo, Tarek Mohammed, il capo sezione ha dichiarato: ” Fai sempre la dovuta diligenza con chi hai a che fare” e ha aggiunto “Non c’è nulla di male nel chiedere alle aziende e alle persone di fornire loro una copia della licenza commerciale perché è un’informazione pubblica e non confidenziale. Assicurati inoltre che la licenza non sia photoshoppata perché ci sono stati alcuni casi in cui i documenti sono stati photoshoppati. ”.

Inoltre, la UAE Security and Commodities Authority (SCA) ha aggiunto nomi di entità o account Twitter al suo elenco di avvisi per aver dichiarato falsamente di essere regolamentato dalla SCA (Avvertenze | Open Data | Securities and Commodities Authority (sca.gov.ae) ). Per quanto riguarda DIFC, la DFSA ha inviato avvisi su cryptoasset fraudolenti che affermano falsamente di essere regolamentati da DIFC (Avvisi | DFSA | THE INDEPENDENT REGULATOR OF FINANCIAL SERVICES).

L’articolo completo, scritto da Michael Kortbawi e Felicien Penetrat, può essere scaricato qui: The rise of crypto scams in the UAE and how to secure your crypto transactions .

