due-palloni-in-campo-e-rigore-dubbio-su-sterling:-la-macchia-sulla-vittoria-dell’inghilterra-nella-bolgia-di-wembley [video]

L’Inghilterra supera 2-1 la Danimarca grazie ad un rigore dubbio trasformato da Harry Kane: non solo il contatto su Sterling appare leggero, ma durante l’azione è presente anche un secondo pallone in campo

L’Inghilterra raggiunge la prima finale di un Europeo nella sua lunga storia calcistica. I 60.000 di Wembley impazziscono al calcio di rigore trasformato, in due tempi, da Harry Kane che ribatte in rete la respinta di Schmeichel. Ma proprio nell’episodio del rigore c’è una macchina (anzi due) che rischia di sporcare il successo della Nazionale dei 3 Leoni. L’azione si svolge sull’out di destra, ma è chiaramente visibile un secondo pallone in campo: impossibile che guardalinee e arbitro, molto vicini, non si siano accorti di nulla. Più probabile che la posizione della seconda palla in campo sia stata giudicata ininfluente (seppur molto vicina) nello svolgimento di un’azione pericolosa. Dubbi anche sul calcio di rigore: Sterling si lascia andare al primo contatto, all’apparenza davvero leggero. Il Var non può intervenire nel giudicare la forza di spinte e contatti del genere, dunque l’arbitro si è preso l’intera responsabilità di assegnare il penalty che è valso all’Inghilterra la finale contro l’Italia.