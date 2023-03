due-volte-in-vantaggio-e-due-volte-ripreso,-pari-per-il-crotone-a-latina

Quarto pareggio nelle ultime cinque partite per il Crotone. Gli Squali vengono ripresi per due volte dal Latina e conquistano un punticino. 2-2 il risultato finale di un match dalle due facce, con i gol arrivati tutti nella ripresa. Prima frazione complessivamente equilibrata, con due buone occasioni, una per parte, fallite dalle due squadre. Il Crotone colpisce il palo con un colpo di testa di Gomez, il Latina risponde con Ganz che completamente solo in mezzo all’area sfiora l’eurogol.

Al quarto minuto del secondo tempo il Crotone passa a Latina con una conclusionedi Vitale dai trenta metri. La reazione nerazzurra arriva al nono minuto della ripresa con Ganz che dallo spigolo dell’area piccola non riesce a trovare la porta. Gli ospiti premono, ma il Latina ribatte colpo su colpo e al 62’ trova il pareggio con un tiro da cineteca di Riccardi che si infila all’incrocio dei pali. Passano tre minuti e il Crotone torna in vantaggio con Carraro che, appena entrato, insacca un tiro preciso da dentro l’area. La partita si rivela senza esclusione di colpi e nel giro di altri tre minuti il Latina riagguanta il pareggio con un tiro di Ganz che sbatte sui piedi del difensore Golemic e beffa il portiere Branduani.

(foto in evidenza tratta dal profilo Facebook del Crotone Calcio)

