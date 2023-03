Il tema e il plugin Houzez, ampiamente usati in siti Web di siti che offrono servizi immobiliari, presentano due pericolose vulnerabilità che consentono l’installazione di backdoor sul sistema target. Sanate da tempo, nel Web si trovano ancora numerosi siti che non hanno applicato gli aggiornamenti per risolvere il problema

L’articolo Due vulnerabilità in Houzez, popolare tema e plugin per WordPress: update urgente proviene da Cyber Security 360.

valipomponi