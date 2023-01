Dulce Whitaker, socióloga e professora emérita da Unesp, morre aos 88 anos em Araraquara

A pesquisadora está sendo velada neste domingo (29), no Memorial Fontieri, até às 17h. O corpo de Dulce será cremado. Ela estava com problemas de saúde e a causa da morte não foi divulgada. Dulce Whitaker morre aos 88 anos em Araraquara

Morreu em Araraquara (SP), no sábado (28), a sociológica e pesquisadora Dulce Whitaker, de 88 anos. Ela estava com problemas de saúde e a causa da morte não foi divulgada.

A pesquisadora está sendo velada neste domingo (29), no Memorial Fontieri, até às 17h. O corpo de Dulce será cremado.

Quem era Dulce Whitaker

Dulce Whitaker morre aos 88 anos em Araraquara

Natural de Curitiba (PR), Dulce se mudou para a Morada do Sol para estudar ciências sociais no campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Ela fez mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutorado na Universidade de Oxford. Na década de 70, voltou à Unesp Araraquara para lecionar sociologia. Em 2018, Dulce recebeu o título de professora emérita da instituição.

A pesquisadora foi pioneira em estudos sobre assentamentos de reforma agrária no Estado de São Paulo e coordenou o Núcleo de Pesquisa e Documentação Rural (Nupedor).

Além de ter sido uma das maiores referências no país no campo da sociologia rural, Dulce foi uma grande estudiosa sobre a situação da mulher, com vários livros e publicações sobre relação e gênero.

Até o ano passado, Dulce atuava como professora voluntária e colaborada da pós-graduação na Unesp e como professora na pós da Universidade de Araraquara (Uniara).

Em 2014, ela ganhou o título de cidadã araraquarense.

Prefeito lamentou

Dulce Whitaker ao lado do prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT)

Nas redes sociais, o prefeito Edinho Silva (PT), que foi aluno da mulher, lamentou a partida da socióloga.

“Dulce Whitaker nos deixa, uma lacuna imensa se apresenta, uma página se eterniza na história das ciências e da educação. Dulce foi uma grande referência na área da sociologia, não somente em Araraquara, mas no Brasil. Uma grande defensora da educação na formação humana, foi e sempre será fundamental no processo de formação de muitas gerações que passaram por suas aulas, escritos e orientações acadêmicas”, escreveu.

