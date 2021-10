dune,-ecco-l’artbook-che-racconta-l’immaginario-di-villeneuve

Il successo del remake di Dune firmato da Denis Villeneuve ha riacceso nei fan della prima ora ma anche in tantissimi nuovi appassionati l’interesse per il mondo affascinante e complesso creato da Frank Herbert nel suo romanzo cult del 1972. La prima parte della nuova versione cinematografica, infatti, ci immerge nell’universo desertico del pianeta Arrakis, con le sue popolazioni originarie e le sue creature mostruose, ma ci mostra anche le navi spaziali e i pianeti di origine di casate come gli Atreides e gli Harkonnen. Un grande lavoro è stato fatto a livello estetico, dal punto di vista sia delle scenografie e delle location (si è girato fra l’Ungheria e la Giordania) sia dei costumi. Ora tutto questo brulicante immaginario è stato riassunto in un volume intitolato The Art and Soul of Dune, presentato nel book trailer qui sopra.

Il libro, che sarà pubblicato negli Stati Uniti il 22 ottobre mentre da noi è già uscito per Panini col titolo L’arte e l’anima di Dune, è stato scritto da Tanya Lapointe, produttrice esecutiva del film che ha affiancato Villeneuve in tutto il processo creativo e spesso anche nelle decisioni più impegnative sulle direzioni da intraprendere a livello visivo. Lapointe descrive come nelle pagine di questa pubblicazione siano state raccolte le immagini più significative dei costumi di scena, delle ambientazioni, degli schizzi che sarebbero poi diventati astronavi, palazzi reali, persino i vermoni della sabbia così fondamentali nella trama. In particolare si possono seguire anche le evoluzioni grafiche che hanno portato a significativi cambiamenti dal momento della pre-produzione a quando il film è stato effettivamente portato sullo schermo.

L’opera racchiude anche diverse interviste a Villeneuve (che qui firma anche la prefazione) e ai protagonisti come Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac e molti altri. Inoltre il libro è accompagnato da una colonna sonora speciale pensata appositamente per i lettori da Hans Zimmer, il compositore della soundtrack di questo Dune. Sul mercato americano c’è poi anche un’edizione limitata con una sovracopertina speciale recante lo stemma degli Atreides e un volume aggiuntivo che comprende i ricordi di Josh Brolin (che nel film interpreta Gurney Halleck) e del direttore della fotografia Greig Fraser; inoltre c’è anche una fedele riproduzione del kit di istruzioni dei Fremen per sopravvivere nel deserto. Di certo un oggetto unico che farà la felicità di fan vecchi e nuovi.

