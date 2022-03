dunlop-partner-di-true-adventure-offroad-academy

Dunlop annuncia l’inizio della partnership con True Adventure Offroad Academy, che offre ai suoi allievi gli unici corsi di guida enduro offroad ufficiali by Honda Motor Europe. True Adventure Offroad Academy si è contraddistinta per i suoi corsi multilivello, adatti a tutti quelli che vogliono migliorare la propria tecnica di guida.

Dunlop metterà a disposizione degli allievi di True Adventure Offroad Academy i pneumatici della vasta gamma offroad/adventure, con prodotti specifici per ogni tipo applicazione.

Le Honda CRF1100L Africa Twin saranno infatti equipaggiate con i pneumatici Dunlop D908RR, nelle misure 90/90-21 e 150/70-18. Dunlop D908RR è un pneumatico versatile, dotato di marchiatura M+S, costruzione convenzionale che caratterizza la sua applicazione fortemente destinata all’offroad, con cinture in Aramide (Kevlar) per una eccellente resistenza all’impiego gravoso e ai massimi stress, che ha vinto l’ultima edizione disputata della Africa EcoRace e che è stato scelto da tanti piloti per affrontare le ultime edizioni della Dakar.

Inoltre, le Honda X-Adv e le CB500X saranno equipaggiate con Trailmax Mixtour, un pneumatico equilibrato tra touring ed adventure, che garantisce ottime prestazioni anche su sterrato. Infine, i partecipanti potranno provare il pneumatico Geomax EN-91 – che ha trionfato insieme al Team USA all’ISDE 2019 – nei corsi di enduro specialistico.

Il team di istruttori della True Adventure Offroad Academy è formato da personale certificato FMI insieme al talento azzurro FMI Enrico Zilli, pilota che parteciperà al Mondiale EnduroGP con il team interno True Adventure Offroad Academy, in sella alla sua CRF450RX Enduro Factory 2022 equipaggiata con i pneumatici Dunlop Geomax EN-91 e Dunlop Mousse.

Sul sito ufficiale http://www.trueadventureoffroadacademy.com sono disponibili tutte le date aggiornate dei corsi, delle escursioni e delle attività dell’Academy.

La partnership siglata tra Dunlop e True Adventure Offroad Academy si inserisce nel solco che il marchio inglese vuole tracciare nel segmento Adventure ed Enduro, in cui Dunlop ha l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista, mettendo in mostra i suoi prodotti top di gamma grazie alle collaborazioni con i più importanti player del settore.

Roberto Finetti, Motorcycle Manager di Dunlop Italia, dichiara: “Siamo entusiasti di iniziare a collaborare con una realtà prestigiosa come True Adventure Offroad Academy Honda. Mettere a disposizione dei corsisti i nostri prodotti è importante per far conoscere la qualità e la profondità della gamma Dunlop, in qualsiasi segmento. La nostra filosofia Just Ride consiste nel fornire il pneumatico giusto per ogni fit ed essere scelti come partner di True Adventure Offroad Academy è una certificazione del nostro percorso di eccellenza”.

Marcello Romano, fondatore e responsabile tecnico di True Adventure Offroad Academy: “Siamo molto entusiasti di intraprendere questa nuova collaborazione con Dunlop, lo scopo nostro – da sempre – è di offrire il miglior materiale ai nostri allievi per poter imparare ed assimilare a fondo la tecnica di guida in fuoristrada, in totale sicurezza, senza rinunciare al divertimento e alle performance. Riteniamo – dopo svariati test eseguiti con il nostro staff di istruttori – che la scelta migliore per i nostri allievi sia Dunlop, grazie alla completa gamma di pneumatici per uso off road gravoso e adventuring. Inoltre saremo lieti di essere gommati Dunlop anche per l’attività della Junior Academy, che ci vedrà partecipare con una squadra gestita direttamente dalla Academy, nel mondiale enduroGP e nel campionato italiano enduro assoluti, con il pilota junior Enrico Zilli. Sarà una grande stagione!”

Costantino Paolacci, Honda Motor Europe aggiunge: “Dal 2016 la True Adventure Offroad Academy di Honda è uno degli asset principali di Honda Motor Europe Ltd Italia. La flotta è composta da quasi trenta moto, in maggioranza Africa Twin, ma l’offerta è rivolta anche ai possessori di X-ADV e CB500X, in più, con le CRF450XR, viene soddisfatta anche la clientela orientata alle monocilindriche. Il pubblico che si iscrive ai corsi è davvero variegato, e sono soprattutto i neofiti dell’offroad, molto spesso neo-possessori di maxi-enduro, a trarre il maggiore beneficio dal training. Chiaro che in quest’ottica fornire delle moto con i pneumatici adatti è fondamentale, e siamo quindi molto contenti dell’accordo raggiungo con Dunlop, i cui prodotti coprono tutte le esigenze specifiche per i modelli della flotta.”

