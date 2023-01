Dupla armada faz funcionários reféns e rouba carga de celulares avaliada em R$ 400 mil em Vinhedo

Caminhão que transportava carga saiu de Jundiaí (SP) e foi abordado por criminosos em uma alça de acesso da Rodovia Anhanguera. Vítimas foram soltas em estrada rural. Ladrões fazem reféns e roubam R$ 400 mil em celulares em Vinhedo

Ao menos dois homens armados roubaram na manhã desta quinta-feira (26) em Vinhedo (SP) uma carga de celulares avaliada em R$ 400 mil e que era transportada em um caminhão. Ninguém foi preso.

De acordo com apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, o veículo com três funcionários de uma empresa saiu de Jundiaí (SP) e foi abordado pelos criminosos em uma alça de acesso da Rodovia Anhanguera (SP-330) a Vinhedo.

Relatos das vítimas apontam que dois homens armados com fuzil pararam o carro na frente do caminhão e pediram para os funcionários não abrirem a porta para o alarme não ser acionado.

Um dos criminosos teria entrado no caminhão pela janela e ido com os funcionários até uma estrada rural, onde deixou as vítimas. De lá, os bandidos fugiram no carro usado na abordagem com toda a carga de celulares.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito pelo crime havia sido localizado e nem a carga, que seria entregue em uma loja de Vinhedo, foi encontrada.

