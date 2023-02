Dupla bate carro em muro e acaba presa em Campinas após perseguição

Caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (3), no Jardim Londres. Carro bateu no muro do Jardim Londres, em Campinas

Dois homens foram detidos após baterem o carro contra um muro durante uma perseguição com a Polícia Militar no Jardim Londres, em Campinas (SP). Ninguém ficou ferido.

Segundo a corporação, os suspeitos foram seguidos na tarde desta sexta-feira (3) porque o carro estava com a placa clonada. O helicóptero Águia deu apoio aos agentes na ocorrência.

Depois da colisão, a dupla foi presa e encaminhada para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o caso será investigado.

