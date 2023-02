Dupla cai de penhasco e morre após fugir de clínica de reabilitação em Novo Hamburgo, diz polícia

Fuga teria acontecido dia 17 de fevereiro. Corpos foram localizados na quinta-feira (23). Vítimas tinham 23 e 36 anos. Duas pessoas foram encontradas mortas, na quinta-feira (23), em uma região de matagal em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar (BM), são dois homens de 23 e 36 anos que estavam desaparecidos desde 17 de fevereiro após fuga de uma clínica de reabilitação.

O Centro Terapêutico Reviver (CT Reviver), local de onde a dupla fugiu, lamentou, em nota, a morte dos pacientes, disse que está de luto e prestando o suporte às famílias dos dois (veja a íntegra da nota abaixo).

Conforme a Polícia Civil, a causa provável da morte foi a queda de um penhasco com cerca de 20 metros de altura na área de mata onde os corpos foram localizados. Os ferimentos das vítimas indicam isso.

Os corpos foram localizados por uma pessoa que passava pela região da Rua Engenheiro Jorge Schury, no bairro Vila Diehl, quase na cidade de Dois Irmãos. A polícia foi contatada por telefone e encontrou os dois desaparecidos próximo do penhasco.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Nota da clínica



Com pesar comunicamos através desta nota para fins de transparência e ética que no dia 17/02 houve a fuga de dois residentes.

Foram feitas buscas nas dependências da clínica, em torno da área e possíveis locais que poderiam ser localizados na região, mas sem sucesso pela equipe.

Hoje pela manhã infelizmente, recebemos a triste notícia, que ambos foram encontrados sem vida.

Estamos de luto e prestando o suporte às famílias envolvidas.

Os demais residentes estão bem e em acompanhamento na clínica.

Está mensagem é uma nota geral afins de notificação. Quem está recebendo esta mensagem o seu ente querido está bem….

A equipe fica a disposição para qualquer dúvida.



