Dupla de assaltantes rende clientes e funcionários de mercado durante roubo em Miracema; VÍDEO

Comerciante contou que local foi assaltado três vezes recentemente e colocou câmeras para tentar inibir os crimes. Assaltantes levaram dinheiro e celulares das vítimas. Homem armado assalta mercado em Miracema do Tocantins

Uma câmera de segurança registrou o roubo a um mercado em Miracema do Tocantins, na região central do estado, na noite desta sexta-feira (24). Nas imagens um dos suspeitos aparece de cara limpa e retira todo dinheiro do caixa tranquilamente.

O dono do local contou à reportagem da TV Anhanguera que estava com um funcionário e dois clientes no momento do assalto. Além do criminoso que aparece no vídeo, havia outro que ficou apontando uma arma para as vítimas.

A dupla levou o dinheiro do caixa e dos clientes, além dos celulares das vítimas e uma corrente de ouro que estava no pescoço do dono do mercado.

O comércio fica no bairro Sussupara II. O proprietário cobra policiamento e disse ser a terceira vez que o local foi assaltado nos últimos meses. Ele contou que precisou buscar ajuda psicológica após o último crime e colocou a câmera justamente para tentar inibir os roubos.

Também relatou ter chamado a polícia, mas ninguém foi preso até este sábado (25). O g1 pediu posicionamento sobre a segurança do bairro para a Polícia Militar, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

