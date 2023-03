Dupla de bicicleta ataca mulher, rouba celular e esconde na bermuda no litoral de SP; VÍDEO

Crime aconteceu em São Vicente. Câmera flagra dupla atacando mulher, roubando celular e escondendo aparelho na cueca

Dois criminosos em bicicletas foram flagrados por câmera de monitoramento atacando e roubando uma mulher em São Vicente, no litoral de São Paulo. As imagens obtidas pelo g1, nesta quinta-feira (2), mostram toda a ação dos assaltantes, que agiram rapidamente e fugiram com o celular da vítima. A Polícia Militar (PM) informou que o caso não foi registrado.

O caso aconteceu na Rua Benedito Calixto, a poucos metros da praia, no último domingo (26). No vídeo, é possível ver a dupla de assaltantes se aproximando da vítima, enquanto ela caminha em direção à Avenida Presidente Wilson (veja o vídeo acima).

O assaltante que usa um boné vermelho puxa o celular que estava no bolso do short da mulher, e guarda o aparelho dentro da bermuda. O comparsa, com boné verde, observa ação. Na sequência, os dois sobem nas bicicletas e fogem em direção a Avenida Marechal Deodoro. O g1 tentou localizar a vítima, mas não conseguiu encontrá-la.

Ao g1, a PM informou que a região onde o crime aconteceu faz parte do programa de prioridade de policiamento onde, segundo a corporação, é realizado patrulhamento com as modalidades de Rádio Patrulha, Força Tática, motocicletas e Ronda Escolar.

“Continuaremos com as ações policiais e solicitamos que a população denuncie os autores, quer seja pelo telefone 181 [disque denúncia], quer pelo sistema 190”, acrescentou a PM, em nota.

