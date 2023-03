Dupla de moto passa atirando por dois bairros, mata quatro e deixa três feridos no litoral de SP

Casos ocorreram na noite desta quarta-feira (8) no Jardim dos Prados e no Caraguava em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Duas pessoas morrem e duas ficam feridas após criminosos de moto passarem atirando em rua do litoral de SP

Quatro pessoas morreram e três pessoas ficaram feridas após serem baleadas por uma dupla de moto que passou atirando nos bairros Jardim dos Prados e Caraguava, em Peruíbe, no litoral de São Paulo, na noite desta quarta-feira (8). Jackson Silva dos Santos, de 42 anos, e Erick da Silva Santos, de 19, morreram no mesmo bairro. Os outros dois executados ainda não foram identificados.

Jardim dos Prados

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). A informação inicial era de que quatro pessoas tinham sido atingidas por disparos de tiro na Avenida Três, no Jardim dos Prados, por volta das 21h40. Testemunhas disseram às autoridades policiais que dois homens em uma moto preta passaram atirando.

No local, foi constatado que as vítimas estavam sendo atendidas por ambulâncias do Serviço Móvel de Emergência (Samu). Um dos homens morreu no local e o outro foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Peruíbe, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Eles foram identificados como Jackson Silva dos Santos e Erick da Silva Santos.

Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Regional de Itanhaém e para a Unidade de Pronto Atendimento de Peruíbe (UPA). Um homem de 30 anos foi entubado. Já um de 22 foi atingido nas pernas e está estável.

Ainda de acordo com o boletim, autoridades policiais compareceram no local do crime para iniciar as primeiras investigações e solicitaram exames periciais. Também foram recolhidos dezessete estojos de cartucho de arma.

Caraguava

No bairro Caraguava, um homem de 27 anos, ainda não identificado, foi atingido com tiros nas costas e encaminhado pelo Serviço Móvel de Emergência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Peruíbe. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Outros dois homens, que também foram baleados, passaram por atendimento inicial na UPA. Um deles foi transferido para o Complexo Hospitalar Irmã Dulce, em Praia Grande, foi atendido na sala de emergência e encaminhado para o centro cirúrgico, mas foi a óbito. O outro foi transferido ao Hospital Regional Jorge Rossmann, em Itanhaém. Não foi informado o estado de saúde dele.

O que diz a polícia

A Polícia Civil informou que investiga as mortes de três pessoas, ocorridas na noite de quarta-feira (8), nos bairros Caraguava e Jardim dos Prados, em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações, dois homens em uma moto preta passaram pelo local e efetuaram diversos disparos, fugindo em seguida. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e homicídio na Delegacia de Polícia de Peruíbe. A Polícia Civil segue com diligências para esclarecer os fatos.

