Dupla é arremessada de moto durante perseguição policial e presa no litoral de SP; VÍDEO

Uma dupla foi arremessada da moto e detida pela Polícia Militar (PM) após ter se envolvido em um acidente durante uma perseguição. Os suspeitos começaram a fugir dos agentes depois de terem desacatado uma ordem de parada em São Vicente, no litoral de São Paulo. Imagens de câmeras de monitoramento obtidas pelo g1 nesta quinta-feira (2) mostram a motocicleta em alta velocidade batendo contra um carro e o momento da prisão. (veja acima)

Segundo a PM, agentes da equipe de Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) estavam entre as avenidas Antônio Emmerich e Martins Fontes, no bairro Vila Cascatinha, quando viram os suspeitos na motocicleta com a placa encoberta. Os policiais tentaram abordar os suspeitos, que desobedeceram a ordem de parada e aceleraram.

De acordo com a corporação, o acidente aconteceu assim que o condutor da motocicleta, de 19 anos, ultrapassou o semáforo vermelho no cruzamento das avenidas Augusto Severo e Senador Salgado Filho, no Bairro Parque São Vicente.

Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que a dupla bateu em um carro no cruzamento. É possível ver o garupa, de roupa escura, sendo arremessado. O condutor, de camiseta vermelha, foi arrastado pelo chão com a moto.

Os PMs imediatamente abordaram os suspeitos, que colocaram as mãos nas cabeças. Segundo a corporação um dos homens carregava uma marreta. Ambos foram levados ao Distrito Policial (DP) Sede de São Vicente.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o boletim de ocorrência foi registrado como desobediência.

A SSP-SP acrescentou, que em pesquisas referentes a placa do veículo e em abordagem pessoal, nada de ilegal foi encontrado e, portanto, os jovens foram liberados.

