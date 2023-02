Vítimas foram abordadas na entrada de casa e tiveram celular e corrente levados, mas objetos já foram recuperados. Um baleado foi levado para o HC-UE e outro para a Santa Casa. Dupla é baleada após assalto a policial civil aposentado e filho em Ribeirão Preto, SP

Dois homens foram baleados após assaltarem um policial civil aposentado e o filho dele na tarde desta quinta-feira (23) em Ribeirão Preto (SP).

Segundo as primeiras informações da polícia, a dupla abordou as vítimas na casa delas, no Portal do Alto, e levaram uma corrente e um celular.

O policial pegou a arma dele dentro da residência e foi atrás dos criminosos, que fugiram em um carro branco. Na Avenida Ivo Pareschi, houve perseguição e troca de tiros.

Um dos homens foi baleado na barriga e foi socorrido e levado à unidade de emergência do Hospital das Clínicas. O outro foi atingido na perna e foi levado para a Santa Casa.

Os objetos roubados foram recuperados pelas vítimas.

