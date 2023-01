Dupla é presa ao ser flagrada com 70 mil dólares escondidos em fundo falso de carro no interior de SP

Veículo em que os suspeitos estavam foi abordado na Rodovia Raposo Tavares, em Ourinhos (SP), nesta sexta-feira (27). A PMR direcionou a ocorrência à Polícia Federal em Marília (Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação)

Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

Dois homens foram presos com 70 mil dólares escondidos em um fundo falso instalado no painel de um carro na Rodovia Raposo Tavares, em Ourinhos (SP), nesta sexta-feira (27).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), equipes da corporação realizavam patrulhamento de rotina, quando deram sinal de parada para um veículo com placas do Mercosul.

Fundo falso em carro em Ourinhos

Polícia Militar Rodoviária/Reprodução

Enquanto vistoriavam o carro, policiais encontraram os 70 mil dólares escondidos no fundo falso. Três celulares que estavam em posse da dupla também foram confiscados.

Ainda conforme a Polícia Militar Rodoviária, houve contradição entre as versões apresentadas para justificar a posse do dinheiro em moeda estrangeira sem documentação.

Os suspeitos foram presos em flagrante e levados para a delegacia da Polícia Federal de Marília (SP), onde foram ouvidos e liberados para responder em liberdade ao crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1° da lei 9.613/98.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Ufficio Stampa