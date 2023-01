Dupla é presa após furto em padaria no bairro Urbanova em São José dos Campos, SP

Polícia encontrou os suspeitos pouco depois do crime ainda no bairro. Dois homens, de 28 e 30 anos, foram presos em flagrante na madrugada desta segunda-feira (30) após furtarem uma padaria no bairro Urbanova em São José dos Campos (SP).

O crime aconteceu por volta de 0h30 e policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de furto.

No local, os policiais encontraram o homem de 30 anos, que percebeu a chegada da polícia, descartou uma caixa e correu. Ele foi alcançado e preso. Dentro da caixa havia bolos, cervejas e vestimentas.

Pouco depois, outra equipe da PM localizou o segundo suspeito na Rua Ironman Victor Garrido. Ele também foi preso em flagrante. O caso foi registrado como furto na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos.

Vito Califano