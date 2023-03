Dupla é presa com 300 pacotes de drogas em Porto Velho

Segundo a polícia, homens são suspeitos vender drogas perto da rodoviária de Porto Velho. Além das drogas, uma arma de fogo e um rádio transmissor, sintonizado no canal da PM-RO também foram apreendidos. Drogas foram apreendidas com os suspeitos de fornecer drogas em área próxima da rodoviária de Porto Velho

Divulgação/Denarc

Dois homens foram presos com cerca de 300 pacotes de maconha e cocaína em Porto Velho, na noite de sexta-feira (24). A prisão foi realizada por agentes do Departamento de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil.

Segundo a polícia, além das drogas, uma arma de fogo e um rádio transmissor, sintonizado no canal da Polícia Militar de Rondônia (PM-RO) também foram apreendidos.

Durante as investigações, que “duraram vários meses”, a polícia descobriu que a dupla comandava o tráfico de drogas próximo a rodoviária de Porto Velho.

Buscas foram feitas nas residências dos suspeitos, em cumprimento as ordens judiciais. A dupla foi encaminhada ao Sistema Prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

