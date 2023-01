Dupla é presa com anabolizantes e outros medicamentos proibidos em Jaú

Maior parte dos produtos ilícitos, sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), veio do Paraguai. Suspeitos podem ser condenados por crimes contra a saúde pública, de natureza hedionda. Mais de 2,5 mil unidades de medicamentos proibidos apreendidos em Jaú (SP)

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (25), dois homens, de 37 e 38 anos, por manterem em depósito mais de 2,5 mil unidades de medicamentos proibidos, entre eles anabolizantes, destinado à venda ilegal.

A maior parte dos produtos, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é de origem paraguaia. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos podem ser condenados por crimes contra a saúde pública, de natureza hedionda, com pena de prisão de 10 a 15 anos.

Polícia Civil/Divulgação

A princípio os policiais surpreenderam um dos suspeitos, de 37 anos, em posse de nove ampolas de testosterona.

Em seguida, os investigadores identificaram o fornecedor dele e localizaram o restante dos produtos ilícitos em sua casa, no Jardim Maria Cibele.

Ambos foram detidos em flagrante e o delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva de ambos.

Anabolizantes e outros produtos ilícitos apreendidos em Jaú

Polícia Civil/Divulgação

