O passageiro fingiu estar dormindo quando foi abordado pela PRF, mas foi “acordado” pelos policiais e admitiu que transportava maconha e cocaína. Dupla é presa com mais de quatro quilos de droga na rodovia Fernão Dias em Vargem, SP

Divulgação/PRF

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta sexta-feira (10) com mais de quatro quilos de drogas na rodovia Fernão Dias, em Vargem (SP).

De acordo com a PRF, a prisão aconteceu no quilômetro sete da via. Policiais deram sinal de parada ao veículo onde a dupla estava e, ao fazer a abordagem, o passageiro fingiu estar dormindo.

A equipe, no entanto, o “acordou” e notou que havia um grande embrulho entre as penas dele, que ficou em silêncio ao ser perguntado sobre o pacote.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

Os policiais, então, vistoriaram o embrulho e encontraram três quilos de ‘skunk’ (um tipo de maconha mais forte) e um tijolo (cerca de um quilo) de cocaína.

A dupla foi presa e levada para a delegacia de Bragança Paulista, cidade vizinha, onde o caso foi registrado como tráfico interestadual de entorpecentes e associação para o tráfico.

Dupla é presa com mais de quatro quilos de droga na rodovia Fernão Dias em Vargem, SP

Divulgação/PRF

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Mata