Dupla é presa com mais de R$ 2 mil em notas falsas em Júlio Mesquita

Suspeitos foram indiciados por crimes contra a economia e foram levados para a Polícia Federal em Marília (SP). Polícia Militar também recebeu relatos de golpes em Álvaro de Carvalho (SP). Notas falsas apreendidas com suspeitos em Júlio Mesquita (SP)

Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens com mais de R$ 2 mil em cédulas falsas fazendo compras no comércio de Júlio Mesquita (SP) nesta segunda-feira (6), porém a ocorrência só foi divulgada no final da tarde desta terça-feira (7).

Os policiais foram informados sobre a dupla que estava supostamente aplicando golpes na cidade e em Álvaro de Carvalho (SP). Foram iniciados patrulhamentos e os suspeitos acabaram detidos em posse de notas falsas de R$ 100.

As equipes fizeram buscas no veículo deles e mais notas com a mesma numeração foram encontradas e apreendidas. Eles receberam voz de prisão por crime contra a economia e foram levados para a delegacia da Polícia Federal de Marília (SP).

O delegado de plantão no local ratificou o flagrante e a dupla ficou detida ao menos até a realização de audiência de custódia, cuja a data não foi divulgada.

