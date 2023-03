Dupla é presa em Ribeirão Preto por receptação de caminhonetes roubadas em Cravinhos, SP

Baep informou que três homens foram feitos reféns durante assalto em sítio. Policiais também recuperaram defensivos agrícolas. Caminhonetes roubadas foram levadas à Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto, SP

Policiais do 11º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam, na madrugada desta quinta-feira (2), em Ribeirão Preto (SP), dois homens suspeitos de receptação de duas caminhonetes roubadas.

Segundo a corporação, o assalto ocorreu na noite de quarta-feira (1º) em um sítio de Cravinhos (SP), a 23 km de Ribeirão. No roubo, três homens foram acabaram feitos reféns, de acordo com o Baep.

Os agentes chegaram até a dupla depois de verem uma das caminhonetes roubadas, modelo Ford F 100, estacionada em frente a uma casa no Jardim Pedra Branca.

Nesse momento, viram os dois suspeitos tentando fugir pelo telhado e encontraram uma Mitsubishi L200 estacionada na garagem do imóvel.

Logo depois, os homens foram presos pela equipe. Ainda na garagem, os policiais encontraram uma terceira caminhonete, modelo Chevrolet 1980, que estava sem as placas e não tinha a identificação no chassi.

No mesmo local, foram apreendidos outros itens que haviam sido levados no roubo, como quatro galões de defensivos agrícolas, dois celulares e arame.

Aos agentes, um dos suspeitos disse que morava na residência e que receberia R$ 5 mil para guardar as caminhonetes. Os veículos e os demais itens foram levados à Central de Polícia Judiciária da cidade.

A dupla vai responder por receptação qualificada e adulteração de sinais identificadores de veículo.

Produtos roubados de sítio em Cravinhos (SP) foram encontrados em casa no Jardim Pedra Branca, em Ribeirão Preto (SP)

