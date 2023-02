Dupla é presa por suspeita de participar de tiroteio em festa na virada do ano em Colina, SP

Segundo a Polícia Civil, dois homens foram alvos de mandados de prisão temporária nesta quinta-feira (16). Confusão teria começado por disputa envolvendo tráfico de drogas. Dois homens foram presos nesta quinta-feira (16) em Colina (SP) por suspeita de participação em um tiroteio que deixou feridos em uma festa na virada do ano na cidade. Segundo a Polícia Civil, eles teriam feito os disparos causando o tumulto na festa de réveillon na região do parque do Lago Municipal.

De acordo com a polícia, os mandados de prisão expedidos pela Justiça valem por 30 dias. Outros cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis dos suspeitos. Nos locais, foram apreendidos dinheiro e drogas.

As investigações foram chefiadas pelo delegado Gustavo Lopes Coelho. Segundo a apuração, na noite do tiroteio, os dois homens, moradores de Colina e de Barretos (SP), se desentenderam por assuntos anteriores. Eles tinham rixas envolvendo o tráfico de drogas.

Bala atingiu perna de jovem de 19 anos em Colina, SP

O morador de Barretos estava armado e passou a atirar contra o outro. Ainda de acordo com a polícia, mais pessoas que estavam armadas participaram da confusão, sendo que sete pessoas ficaram feridas.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão nesta quinta-feira, os policiais apreenderam R$ 1.250, crack, maconha, cocaína e uma TV produto de furto nas casas dos suspeitos. Um adolescente acabou sendo apreendido por suspeita de envolvimento no furto do equipamento eletrônico.

Ainda de acordo com a polícia, os feridos na festa não tinham ligação com os suspeitos e estavam no local apenas para diversão.

O caso continua sendo investigado para identificação de mais envolvidos.

