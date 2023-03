Dupla é presa por suspeita de roubar van e fazer ocupantes reféns na Mogi-Dutra, diz polícia

Agentes da polícia relatam que estavam em patrulhamento quando desconfiaram dos suspeitos. Motorista e ajudante foram encontrados em estado de choque. Suspeitos de roubo são presos na Mogi-Dutra

Dois homens foram presos por suspeita de roubar uma van e fazer dois ocupantes reféns, na tarde desta quinta-feira (23), na Mogi-Dutra. As informações são da Polícia Militar Rodoviária.

Os agentes contam que estavam em patrulhamento quando desconfiaram do veículo e deram ordem de parada. No entanto, os suspeitos desobedeceram. Em seguida, aumentaram a velocidade.

Durante a tentativa de fuga, entraram na Estrada da Pedreira e só então foram abordados. Os homens ainda tentaram fugir por uma área de mata, segundo a PM, mas não conseguiram e foram detidos.

Dentro da van estavam as duas vítimas, um motorista e o ajudante, em estado de choque. No local também foi apreendido uma arma falsa que teria sido usada como forma de ameaça.

Os suspeitos foram levados para Central de Polícia Judiciária, onde o caso é registrado, e devem responder por roubo com retenção de vítima.

Dupla é presa por suspeita de roubar van e fazer ocupantes reféns na Mogi-Dutra

Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

pappa2200