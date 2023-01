Dupla é presa por tráfico de drogas em Itapetininga

Dupla foi encontrada no bairro Central Parque 4L com porções de maconha.

Suspeito de 22 anos já era procurado pela polícia.

Dois homens, de 22 e 35 anos, foram presos por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (17) no bairro Central Parque 4L em Itapetininga (SP).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento pelo bairro quando encontrou a dupla em atitude suspeita. Na abordagem, os policiais encontraram 756 gramas de maconha com o homem mais velho.

Foi constatado também que o rapaz estava sendo procurado pela polícia. Eles foram encaminhados para a delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

