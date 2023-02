Dupla é presa suspeita de assassinar empresário durante assalto em Itaqui, diz polícia

Luiz Gizerio teria reagido ao assalto enquanto era forçado a abrir um cofre, na quarta-feira (22). Ele foi baleado na cabeça e no peito. Câmeras de segurança flagraram a ação

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (22), dois homens suspeitos de assassinar um empresário de 61 anos durante um assalto à sede da empresa dele em Itaqui, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Ele foi identificado como Luiz Gizerio.

A polícia não confirmou se algo foi roubado da empresa. Imagens de câmeras de segurança que registraram o momento em que os bandidos entraram no local e fugiram foram analisadas (veja acima). Por meio delas, a dupla foi identificada e presa. Os dois foram levados para uma casa prisional. Eles devem responder criminalmente por latrocínio.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime aconteceu por volta das 18h de quarta. Os dois suspeitos teriam invadido a empresa exigindo que a vítima abrisse um cofre. O empresário teria reagido e foi baleado duas vezes: na cabeça e no peito. Em seguida, os criminosos fugiram.

Gizerio chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital.

Vittorio Ferla