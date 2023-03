Dupla é presa suspeita de roubar farmácias, empresas de pneus e casas em Porto Velho

Segundo a polícia, o primeiro é suspeito de chefiar a quadrilha e o segundo além de participação nos crimes em Rondônia possuía mandado de prisão em aberto no estado do Espírito Santo. Duas pessoas de 26 e 30 anos foram presas na última quinta-feira (2) suspeitas de participação em uma série de furtos e roubos a empresas e residências de Porto Velho.

Segundo a Polícia Civil, a dupla cometia os crimes principalmente na região central da capital. As investigações apontam que o modus operandi era o seguinte: eles arrombavam as paredes dos locais, torturavam as vítimas e levavam os valores.

A polícia também informou que os suspeitos roubaram farmácias, empresas de pneus e residências. As vítimas dos crimes reconheceram os suspeitos.

Os suspeitos já foram encaminhados ao Sistema Prisional onde permanecerão à disposição da Justiça.

