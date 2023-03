Dupla é presa suspeita de vender e aplicar anabolizantes em barbearia de Campinas; veja imagens

Ação foi realizada por policiais da 2ª Dise, na tarde desta segunda, no Jardim Santa Lúcia. Polícia prende 2 suspeitos de vender e aplicar anabolizantes em barbearia de Campinas

Dois homens foram presos em Campinas (SP), na tarde desta segunda-feira (6), suspeitos de comercializar e vender anabolizantes em uma barbearia na Avenida Carlos Lacerda, no Jardim Santa Lúcia. Segundo a Polícia Civil, a aplicação era “indiscriminada”, as condições de armazenamento eram precárias e no local foram encontradas seringas usadas pelo chão e frascos vazios.

A ação foi realizada por policiais da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), após recebimento de denúncias. No local, diz a instituição, um barbeiro de 22 anos admitiu que realizava guarda e aplicação dos anabolizantes, enquanto o proprietário do espaço, um homem de 40 anos, alegou que desconhecia a prática ilícita, mas não convenceu, segundo a polícia.

O g1 não localizou a defesa dos suspeitos até esta publicação. Segundo a Polícia Civil, eles devem responder pelo crime de “falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais”, e eventual condenação pode resultar em pena que vai de 10 a 15 anos de prisão.

“Havia no local várias ampolas, medicamentos, um perigo para a saúde pública. Acabaram admitindo a prática criminosa e receberam voz de prisão”, falou o delegado José Glauco Ferreira.

Após registro do caso, informou a Dise, os dois serão levados para a cadeia anexa ao 2º Distrito Policial (DP) de Campinas, onde devem aguardar pela audiência de custódia.

