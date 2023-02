Prévia de carnaval no Teatro Riachuelo também terá Mara Dias e Clarin Kids no dia 12 de fevereiro. O bloco infantil Patotinha está de volta para animar os pequenos foliões potiguares e seus familiares dia 12 de fevereiro, no Teatro Riachuelo, em Natal. A prévia de carnaval terá show da dupla de palhaços Patati Patatá, além da cantora potiguar Mara Dias.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e pela internet, e tem lote promocional de pista por apenas R$ 150 (adulto + criança).

Dupla Patati Patatá anima bloco infantil Patotinha em Natal

O evento começa às 15h, com a animação da bandinha Clarin Kids, passistas e diversos personagens infantis, na concentração; às 16h, o som ficará por conta da cantora potiguar Mara Dias e banda.

Às 17h o bloco terá seu ponto alto com os palhaços Patati Patatá, em grande show no palco principal. Além disso, o bloco pretende realizar desfile de fantasias, muitas brincadeiras e premiações para a criançada.

