Dupla rouba ovos, tomate, tapioca, bicicleta e joias de mulher que voltava do mercado no litoral de SP; VÍDEO

Uma mulher teve as compras do mercado, joias e a bicicleta roubada em Guarujá, no litoral de São Paulo. A vítima relatou ao g1, nesta segunda-feira (13), que os assaltantes levaram itens como ovos, tapioca e tomate. Após o crime, ela afirma que precisou retornar ao mercado para refazer as compras.

“Parece ser algo banal perder coisas materiais para eles [os criminosos], mas eu nunca tinha sido assaltada e fiquei apavorada. Medo de, a qualquer momento, estar andando e isso acontecer novamente”, desabafou a vítima, que não quis ser identificada.

O crime aconteceu na Rua Marivaldo Fernandes, no bairro Vila Julia, por volta das 13h do último sábado (11). A vítima voltava de bicicleta do mercado, quando foi surpreendida por dois assaltantes. Um deles, de camiseta branca e também de bicicleta, foi o primeiro a abordar a mulher, enquanto o de camiseta preta, que estava a pé, se aproximava (veja o vídeo acima).

A vítima relatou que a dupla chegou “apavorando”. Segundo a mulher, um dos assaltantes mandou ela tirar o anel e a aliança dos dedos. Ela conta que o assaltante ficou nervoso, sendo necessário o próprio comparsa pedir calma à ele, já que a vítima estava retirando as joias para entregar aos criminosos.

Os dois fugiram com os itens que a vítima havia acabado de comprar, além da bicicleta, um anel e a aliança da mulher. A mulher confessou ao g1, que após a fuga dos assaltantes, ela retornou ao mercado para refazer a compra, mesmo com medo. Na sequência, ela registrou um boletim de ocorrência eletrônico.

