Dupla suspeita de assalto é baleada na Zona Sul de Natal

Caso aconteceu na noite desta quarta-feira (1) no conjunto Cidade Satélite, no bairro Pitimbu. Autor dos disparos não foi identificado. Dois homens foram baleados na noite de quarta-feira (1) no conjunto Cidade Satélite, no bairro Pitimbu, Zona Sul de Natal.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que a dupla estava tentando realizar assaltos e foi atingida por tiros disparados por um motociclista que teria presenciado um dos crimes. O caso aconteceu por volta das 20h na rua Abreu e Lima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias de suporte avançado para atender os homens feridos. Eles foram encaminhados para o Pronto-Socorro Clóvis Sarinho, no Hospital Walfredo Gurgel, onde passaram por cirurgia.

Os militares do 9º Batalhão da Polícia Militar apreenderam duas armas – revólveres calibre 38 – encontradas com os suspeitos atingidos. Depois de liberados da unidade de saúde, eles deverão ser encaminhados a uma delegacia.

Uma pessoa que se apresentou como vítima deles registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Plantão da Zona Sul da capital potiguar.

O autor dos disparos não foi identificado ou localizado até a última atualização desta matéria.

Giroflex, Polícia Militar RN

Raiane Miranda

Vito Califano