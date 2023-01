Durante a matrícula, pais devem informar necessidade de transporte escolar em Ji-Paraná, RO

Cadastro para uso do transporte escolar rural deve ser feito na escola, no ato da matrícula. Prazo encerra dia 31 de janeiro. Prazo para matrículas escolares encerra amanhã em Ji-Paraná

Os pais ou responsáveis pelos estudantes da rede pública municipal de ensino, de Ji-Paraná (RO), devem informar durante a matrícula se o aluno vai utilizar o transporte escolar rural. O prazo encerra na próxima terça-feira (31).

A matrícula deve ser realizada na escola onde a criança ou o adolescente vai estudar e, durante o ato, deve ser informado também se o aluno vai precisar utilizar os ônibus escolares.

Para a matrícula é necessário apresentar documentos dos alunos, como:

Certidão de nascimento

RG

CPF

Comprovante de residência do último mês

Cartão de vacina

Cartão do SUS

Foto 3×4

Os responsáveis também devem ter em mãos documentos pessoais como RG, CPF e cartão do Bolsa Família, caso sejam beneficiários.

Ao todo, estão disponíveis 75 ônibus para o transporte de estudantes, sendo 21 do Município e 54 de empresas terceirizadas, que atendem 54 áreas rurais e cerca de 1,2 mil alunos.

Nesta segunda-feira (30) está sendo realizada vistoria dos ônibus, pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT), para que sejam liberados a tempo do início das aulas. O ano letivo nas escolas da zona rural está previsto para iniciar no dia 13 de fevereiro.

Vittorio Rienzo