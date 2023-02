Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, Polícia Civil apreende simulacro de arma de fogo e recupera objetos furtados, em Presidente Prudente

Crime foi registrado no último dia 10, quando indivíduos utilizando um veículo entraram em um imóvel em Rancharia (SP) e furtaram diversos objetos. Polícia Civil cumpre dois mandados de busca e apreensão e recupera objetos furtados, em Presidente Prudente (SP)

A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (23), dois mandados de busca e apreensão em Presidente Prudente (SP) na residência de um adolescente, de 16 anos, e um homem, de 18 anos, suspeitos de participação em um furto de objetos em um imóvel em Rancharia (SP).

Conforme os policiais, na casa do adolescente foram localizadas 21 pedras de crack, balança de precisão e itens para embalo de entorpecentes. Além disso, parte dos objetos furtados foram encontrados e serão restituídos às vítimas.

Já na residência do segundo envolvido, foi localizado um simulacro de arma de fogo.

Os suspeitos não estavam nos imóveis durante as buscas e as investigações prosseguem.

O caso

No dia 10 de fevereiro, indivíduos utilizando um veículo entraram em uma residência em Rancharia (SP) e furtaram diversos objetos.

A Polícia Civil realizou as investigações e identificou os dois suspeitos de envolvimento no crime, representando ao Poder Judiciário pelos mandados de busca e apreensão.

