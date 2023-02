Durante fiscalização de rotina, homem é autuado em R$ 1 mil por manter aves silvestres em cativeiro, em Presidente Prudente

Polícia Ambiental encontrou um canário-da-terra e um coleirinho no quintal de uma residência, na Vila Verinha. Morador, de 48 anos, não possuía documentação para manter as aves silvestres em cativeiro

Polícia Ambiental

Um homem, de 48 anos, foi multado em R$ 1 mil, nesta terça-feira (21), por manter aves silvestres em cativeiro em uma residência localizada na Vila Verinha, em Presidente Prudente (SP).

Segundo a Polícia Ambiental, durante patrulhamento no bairro, a equipe avistou na varanda de uma casa duas aves silvestres, sendo um canário-da-terra e um coleirinho.

O morador informou aos policiais que mantinha os pássaros em cativeiro como forma de estimação e que não possuía qualquer documentação que autorizasse a posse do animal.

Diante dos fatos, foi elaborado um auto de infração no valor de R$ 1 mil em desfavor do homem, por manter em cativeiro aves da fauna silvestre sem autorização do órgão ambiental competente.

Os pássaros foram apreendidos e, por apresentarem estado bravio, foram soltos em habitat natural.

O morador irá responder criminalmente pelo ato.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi