Durante pescaria, homem tenta nadar e morre afogado no Córrego das Marrecas, em Panorama

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Alessandro Baroni, será instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido. Um homem, de 44 anos, foi encontrado sem vida após se afogar às margens do Córrego das Marrecas, na noite desta segunda-feira (30), em Panorama (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima pescava com seu primo, de 43 anos, em um local próximo ao deságue do Rio Paraná quando resolveu nadar até a outra margem do córrego e acabou se afogando.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas no local indicado pela testemunha, mas encontrou o homem já sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dracena (SP).

A vítima morava em Campinas (SP), mas havia mudado há pouco tempo para Panorama.

