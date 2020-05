Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca Usa, Trump chiede ad un giornalista di togliere la mascherina ecco la risposta

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato un giornallista a togliere la mascherina per rivolgere le domande. “Non la sento, può toglierla?” ha detto il presidente mimando il gesto di abbassare la protezione dal viso. Decisa la risposta del giornalista: “Parlerò più forte, voglio indossare la mascherina”. L’oggetto della domanda rivolta a Trump era la critica mossa a Joe Biden per aver indossato la mascherina all’aperto. Il presidente ha smentito di aver dato un giudizio negativo e di essere solo sorpreso dall’insolito comportamento dell’avversario che aveva indossato la protezione in un ambiente poco rischioso

