Durante vistoria de pescadores amadores, Polícia Ambiental apreende 400 metros de redes de emalhar irregulares, em Rosana

Material tinha comprimento superior ao permitido e não possuía placas de identificação, segundo a corporação. Polícia Militar Ambiental apreende 400 metros de redes de emalhar irregulares, em Rosana (SP)

Polícia Militar Ambiental

A Polícia Militar Ambiental apreendeu 400 metros de redes de emalhar durante vistoria de pescadores amadores no Rio Paranapanema, próximo à Usina Hidrelétrica Engenheiro (UHE) Sérgio Motta, no distrito de Porto Primavera, em Rosana (SP), neste sábado (25).

O material estava disposto no ambiente aquático de forma irregular, com comprimento superior ao permitido e sem as placas de identificação, conforme a polícia.

As duas redes, que totalizaram 400 metros, foram apreendidas e depositadas na Base Operacional de Rosana, para “posterior destinação”.

