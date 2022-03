Duro colpo Milly Carlucci, Fatta fuori dalla Rai per la rivale più giovane e famosa, Ecco chi prende il suo posto

Milly Carlucci si era ufficialmente messa a disposizione della Rai per la conduzione dell’Eurovision, ma al suo posto è stata scelta Laura Pausini, insieme a Mika e Alessandro Cattelan. Un duro colpo per la bella bionda che è indubbiamente una reginetta della rete di Stato ormai da moltissimo tempo. La sua trasmissione di punta, Ballando con le Stelle, va in onda ormai da venti anni e stagione dopo stagione si conferma campione d’incassi. Ma da tre anni a questa parte la presentatrice ha cominciato un nuovo esperimento che è risultato vincente e che attualmente è ancora in corso.

Si tratta di Il cantante mascherato, che va in onda il venerdì in prima serata su Rai 1 e che incuriosisce moltissimo i telespettatori. Insomma, Milly Carlucci sa come conquistare l’attenzione dei suoi telespettatori. Un suo vanto è sicuramente quello di riuscire a scegliere i cast giusti, che sappiano sia fare spettacolo sia creare quelle situazioni trash che le sono completamente estranee. Dopo tanti successi, quindi, la donna ha visto per la prima volta la possibilità di condurre un evento mondiale come l’Eurovision, che quest’anno si terrà nella nostra penisola grazie alla vittoria dei Maneskin con la canzone Zitti e Buoni.

La Rai, insieme agli organizzatori del Festival, è in prima persona coinvolta nella realizzazione del progetto e il nome di Milly Carlucci è sicuramente comparso tra i candidati. Anche perché la presentatrice è tra coloro che conoscono a menadito la lingua inglese. La scelta finale, però, è caduta su Laura Pausini. Sicuramente la cantante ha avuto una carriera non soltanto italiana. E’ amata molto anche oltreoceano, con le sue canzoni che sono state tradotte in molteplici lingue. Un volto quindi già conosciuto dal pubblico internazionale ma tutto italiano, di cui essere sicuramente orgogliosi.

Anche Milly Carlucci ha riconosciuto la validità della scelta: “Non mi ero candidata, ho risposto a una domanda. E chiaramente ho detto che mi avrebbe fatto piacere, ma mi sembra che la Rai abbia fatto un’ottima scelta con Laura Pausini. Una star in tutto il mondo”. Di certo, la presentatrice aveva accolto con entusiasmo l’idea di poter essere protagonista e madrina di un evento di tale importanza. Ma ha dovuto riconoscere che scegliere un volto già conosciuto, famoso e con diverse esperienze sui palchi di tutto il mondo è un’ottima idea. Ricordiamo che la cantante è stata anche agli Oscar.

Siamo tutti molto entusiasti all’idea che l’Eurovision si terrà in Italia. Ma tornando a Milly Carlucci, i pettegolezzi che la riguardano non sono terminati. E’ da anni che seguiamo con passione gli scontri (tutti lavorativi) tra lei e Maria De Filippi. Due regine devono avere un po’ di rivalità e spessissimo le loro trasmissioni si sono sfidate. Adesso, voci di corridoio dicono che si sta pensando a uno show costruito per loro due, ma in merito la conduttrice non ha voluto esprimersi: “Non ne so nulla. Vediamo, magari se son rose fioriranno. Le cose nuove e gli incontri imprevisti e imprevedibili della vita mi affascinano sempre”.

