Duro colpo per Mara Venier, Cancellata dal palinsesto Rai. Domenica In non andrà più in onda, il motivo fa infuriare i fan

Mara Venier è all’apice del successo e lo si evince dal fatto che è la stessa presentatrice a decidere di non mandare in onda uno speciale di Domenica In volto interamente a celebrarla. E’ stata eliminata dal palinsesto la puntata del famosissimo programma che la vede al timone che sarebbe dovuta andare in onda in prima serata, venerdì 16 settembre. Un primo tentativo era stato fatto al termine della scorsa stagione. Per l’occasione la zia d’Italia aveva invitato tutti gli amici e i personaggi famosi cui è legata da un rapporto di stima e di amicizia. E dopo tanti anni di televisione ne sono davvero tanti.

Mara Venier oggi è la regina della domenica in casa Rai. Il suo programma è riuscito a sbarellare la concorrenza Mediaset di Barbara D’Urso, che durante il periodo di pandemia è calata parecchio a livello di ascolti. La presentatrice partenopea era stata in cima per lunghi anni, prima di vedersi sconfitta dalla più navigata concorrente. Ma la sorpresa vera e propria è arrivata quando la rete di Pier Silvio Berlusconi ha messo in campo la sua pedina più temuta: la regina, Maria De Filippi, che nella domenica pomeriggio ha intrattenuto i suoi telespettatori con la sua scuola per giovani talenti, Amici.

Mara Venier è riuscita a reggere il colpo senza retrocedere di un passo. Anzi, a volte è riuscita anche a superare l’imbattibile Maria. Negli ultimi due anni, più volte ha minacciato di andar via. La vecchiaia, la voglia di dedicarsi alla famiglia, un intervento andato male che le ha provocato problemi alla bocca e al linguaggio. Tutto ci ha fatto pensare a un suo imminente abbandono, al punto che sono iniziati più e più volte i toto nomi su chi potesse prendere il suo posto. Una scelta difficilissima che fortunatamente dobbiamo rimandare, perché la zia d’Italia è ancora al suo posto e non sembra avere intenzione di lasciarlo.

Mara Venier è all’apice del successo, come abbiamo detto. Mentre altri personaggi arrancano per trovare il loro posto sul piccolo schermo, mentre le reti si danno da fare per trovare volti nuovi e ringiovanire la televisione, lei sembra immutata e invincibile. Lo ha dimostrato anche durante il Festival di Sanremo, di cui è stata la vera protagonista grazie al Fanta Sanremo. Artisti dopo artisti si sono inchinati davanti la sua figura e l’hanno salutata, rendendola un meme indimenticabile dell’ultima stagione della importante competizione sonora. Non tutti rifiuterebbero uno speciale in loro onore.

E invece sembra proprio che Mara Venier si senta così al sicuro da declinare la decisione della Rai di dedicarle una nuova prima serata. Sarebbe dovuta andare in onda venerdì 16 novembre, dopo l’inizio della nuova stagione di Domenica In. Ma improvvisamente è scomparsa dal palinsesto. I motivi non sono riconducibili a una scelta dall’alto, a un cambio di programma voluto o a dei fondi mancati. Ma alla stessa presentatrice, che a quanto pare si è tirata indietro all’ultimo momento. Per questioni di tempo e di studio, a quanto dicono i rumors. La zia d’Italia vuole godersi quel che resta della sua meritata vacanza e concentrarsi esclusivamente sulla puntata della domenica.

Duro colpo per Mara Venier, Cancellata dal palinsesto Rai. Domenica In non andrà più in onda, il motivo fa infuriare i fan scritto su Più Donna da Maria Costanzo.