duro-colpo-per-maria-de-filippi,-lo-sfogo-a-uomini-e-donne:-“altro-che-mamma,-ecco-maria-come-ci-tratta-male”

Brutto colpo per l’amatissima conduttrice Maria De Filippi. Nelle ultime ore è emersa una lettera di un ex tronista di Uomini e donne le cui parole non sono state per niente affettuose, anzi. E’ la prima volta che a ‘Queen Mary’ non vengono rivolte parole di stima e di gratitudine siccome siamo sempre soliti assistere a l’enorme affetto che la circonda. Spesso, i protagonisti dei suoi programmi le hanno fatto lunghe dediche accompagnate anche da qualche lacrimuccia. Non è stato, però, il caso di Gianmarco Valenza.

Gianmarco Valenza, è stato tronista di Uomini e Donne nel 2015. Prima, però, è stato concorrente della seconda edizione del reality show Temptation Island, a cui partecipò con l’allora fidanzata Aurora Betti. Il loro percorso fu molto travagliato ed ebbe un epilogo al quanto triste, in particolate per lui: dopo 21 giorni di lontananza Aurora non riuscì a resistere alla tentazione e si lasciò andare con un tentatore. In seguito, Maria De Filippi e la sua redazione lo scelsero come tronista.

Dopo le due esperienze in televisione, grazie a Maria De Filippi, Gianmarco si è allontanato dalla televisione per dedicarsi ad altro. Lavora come blogger e influencer sui social. Da tempo si è trasferito a Milano, principalmente per lavoro, anche se a Latina, suo paese nativo, ha tre attività che gestisce. Nemmeno il percorso a Uomini e Donne fu dei migliori. In particolate, l’esperienza nello studio man mano si rivelò tragica poiché il tronista iniziò a criticare aspramente la redazione dichiarando che, secondo lui, forzavano delle dinamiche all’interno del programma. La redazione, quindi, prese dei seri provvedimenti comunicando di voler agire per via legali. Solo in quel momento Valenza fece dietro front e chiese scusa.

Nonostante ciò, però, non risparmiò una lettera fine percorso. come quasi tutti sono soliti fare, a Maria De Filippi. Lui, nel programma, riuscì anche a trovare l’amore nella corteggiatrice Laura Molina con qui ebbe una storia per qualche mese. Insomma, avrebbe dovuto essere molto riconoscente nei confronti della padrona di casa ma non è stato affatto così. “Sono esploso e me ne volevo andare via con Laura, lontano da tutti e tutto. Non solo per vivere il nostro amore a telecamere spente, ma anche e soprattutto per fuggire dalla tua trasmissione. È stata proprio dura reggere lo stress. Nessuno dei tuoi collaboratori ha riservato nei miei confronti un buon trattamento, e tanto meno tu”.

E ancora, parole sempre più dure contro Maria De Filippi: "Se è è vero che tutti ti descrivono come una mamma, con me non ti sei mai comportata così. Sei sempre stata prevenuta, come se ti avessi fatto qualcosa di male, come se in un qualche modo ti avessi mancato di rispetto". Insomma, nessuno si sarebbe mai aspettate un trattamento simile riservato alla conduttrice. Probabilmente qualcosa di più grave c'era stato sotto che non è stato possibile dichiarare.

Duro colpo per Maria De Filippi, lo sfogo a Uomini e Donne: "Altro che mamma, Ecco Maria come ci tratta male" scritto su Più Donna da Imma Bartolo.