Dy persona përleshen fizikisht me mjete të forta në Suharekë

Dy persona kanë pësuar lëndime trupore pasi janë përleshur fizikisht mes vete me mjete të forta në Studeqan të Suharekës.

Kështu është bërë e ditur në raportin e përditshëm të Policisë së Kosovës, të cilët pastaj kanë pranuar tretman mjekësor.

Me vendim të prokurorit, njëri nga të dyshuarit është dërguar në mbajtje.

“Studeqan, Suharekë 27.02.2023-13:00. Dy të dyshuar meshkuj kosovarë janë përleshur fizikisht në mes vete me mjete të forta me ç’rast kanë pësuar lëndime trupore, për çka dhe kanë pranuar tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje”.

