e’-bufera-a-mediaset,-belen-rodriguez-fatta-fuori-da-le-iene,-al-suo-posto-la-protagonista-del-gf-vip.-pioggia-di-insulti

Soleil Sorge è stata ospite di Le Iene e ha letteralmente asfaltato Belen Rodriguez, che è stata molto criticata dal mondo del web. E’ una novità per la show girl argentina la conduzione dello show che fino allo scorso anno era affidato ad Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Un bel cambiamento per la Mediaset, che ha scelto come protagonista Teo Mammucari. E’ stato proprio lui a proporre di avere la donna al suo fianco. Una compagna di avventura che non brilla sicuramente per la sua capacità di presentare un format, ma che resta sempre una delle più chiacchierate Vip in Italia.

Belen Rodriguez non si lascia andare sul palco. Mentre dalle sue stories vediamo una donna forte, simpatica, allegra e festaiola, nei programmi che conduce vediamo una donna che si limita a leggere il copione assegnato, con la paura di sbagliare e un accento non sempre corretto. Insomma, è la bella argentina la nostra eroina: stupenda ma insicura al tempo stesso, la perfetta protagonista di un libro. Metterla al comando di Le Iene è stato sicuramente un azzardo, che l’ha portata nell’ultima puntata andata in onda all’inevitabile confronto con un nuovo volto emergente, quello di Soleil Sorge.

L’ex gieffina è stata vittima di uno scherzo, settimana scorsa, e per questo ha presenziato alla puntata della prima serata. Ma Soleil Sorge non si è limitata esclusivamente a farsi prendere in giro dai due presentatori. Ha partecipato a uno stacchetto con Teo Mammucari e ha lanciato un servizio. Il suo modo di fare è stato subito paragonato a quello di Belen Rodriguez.

A differenza della bella argentina, che tra uno scandalo e l’altro è diventata subito la reginetta del gossip sin dai suoi esordi e dal fidanzamento con Fabrizio Corona, l’italoamericana sta lottando con le unghie e con i denti per farsi spazio nel mondo del piccolo schermo. Nata a Uomini e Donne, è passata per L’isola dei famosi, Pechino express e Grande Fratello Vip. Una vera esperta di reality, che grazie ad Alfonso Signorini ha finalmente trovato una maggiore popolarità.

Oggi è giudice di La pupa e il secchione show e ha tutta l’aria di voler conquistare contratti più importanti. Proprio in Honduras, Soleil Sorge ha conosciuto il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias, e con lui ha avuto una storia d’amore. Le due donne quindi si conoscono intimamente, ma i telespettatori hanno notato che l’argentina non ha fatto il nome di suo fratello quando ha stilato la lista dei famosi fidanzati della sua rivale.

Una dimenticanza che Teo Mammucari ha fatto subito notare e che ha destato l’antipatia dei telespettatori, che sui social hanno preso le parti di Soleil Sorge: ‘Belen è l’ultima persona sulla faccia della Terra che può fare la lista a Soleil’; ‘Si vede palesemente che Belen e Soleil non si possono vedere’; Belen, ma ringrazia che tuo fratello è stato con Soleil’.

Non solo, il mondo del web ha anche esortato la produzione di Le Iene a prendere in considerazione l’ex gieffina per la conduzione del programma l’anno venturo. Le due donne hanno anche un uomo in comune: Gianmaria Antinolfi. Insomma che Soleil prenda il posto di Belen per la prossima stagione? Pare che i vertici Mediaset ci stiano effettivamente ragionando. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo E’ Bufera a Mediaset, Belen Rodriguez fatta fuori da Le Iene, al suo posto la protagonista del Gf Vip. Pioggia di insulti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.