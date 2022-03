e’-bufera-alla-pupa-e-il-secchione,-antonella-elia-al-veleno-su-soleil-e-federico:-“ecco-cosa-mi-fanno-dietro-le-spalle”

Antonella Elia non si è ancora seduta fisicamente nello studio di La pupa e il secchione show e già ha da ridire sui suoi compagni di avventura, Soleil Sorge e Federico Fashion Style. La ricordiamo bene al Grande Fratello Vip, l’anno scorso, dove più che dire le proprie opinioni ha cercato di asfaltare alcuni Vipponi. Iconico è diventato il suo scontro con Samantha De Grenet, che condusse lo stesso presentatore, Alfonso Signorini, a scusarsi con i telespettatori per le parole usate dalla sua opinionista. Che all’epoca non ha avuto nulla da ridire sul suo collega, Pupo, che è un bonaccione.

Di tutt’altra pasta sono fatti gli altri due giudici di La pupa e il secchione show: Soleil Sorge e Federico Fashion Style. La prima è reduce proprio dalla sua avventura al Grande Fratello Vip, in cui si è distinta per la sua arroganza e prepotenza. Il secondo si è fatto conoscere meglio grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, e anche lui ha un caratterino niente male. Ma conoscendo Antonella Elia, non si farà di certo intimidire da queste due presenze ingombranti. La donna è pronta a riprendere la sua posizione e a mettere al loro posto i suoi colleghi, che nelle prime due puntate l’hanno fatta da padroni.

Antonella Elia, infatti, non ha potuto essere fisicamente presente ai primi due episodi di La pupa e il secchione show a causa della sua positività al Covid-19. Sappiamo bene che le regole televisive per contrastare la pandemia sono molto rigide. Prima di entrare negli studi, tutti i personaggi devono assolutamente sottoporsi a un tampone, per evitare il rischio di un focolaio. E’ stato proprio così che la donna ha scoperto di avere la malattia, e si è subito dovuta mettere in isolamento, come previsto da protocollo. Così, l’abbiamo vista soltanto in collegamento video.

Ma adesso Antonella Elia è finalmente negativa e pronta a rientrare in grande stile. La giudice di La pupa e il secchione show ha preso parte al PupaParty, ed è stato proprio nel corso di questa intervista che ha fatto delle dichiarazioni interessanti riguardo i suoi colleghi: “Con Soleil e Federico Fashion Style? Per adesso sono assente fisicamente e si sono presi delle libertà. Quando io sarò lì dal vivo diciamo che mi riposizionerò. Vedrete che presto prenderò i miei spazi alla grande. Vi dico che non vedo l’ora che accada”. Quindi ha spiegato cosa ne pensa dei concorrenti del semi reality di Barbara D’Urso.

“Le pupe e i pupi sono attaccati brutalmente dagli altri due giudici, io invece li difenderò. Mentre i secchioni ogni tanto sono tonti. Se ci sono persone che mi stanno antipatiche nel cast? C’è qualcuno, un paio di persone che diciamo non capisco”. Insomma, si prevedono scintille tra Antonella Elia e gli altri due giudici. E mentre Federico Fashion Style è più ironico ma tendente a fare amicizia con gli altri, siamo certi che Soleil Sorge sarà sul piede di guerra. La donna, inoltre, è già stata criticata dalla Elia durante il suo percorso al Grande Fratello Vip. Sicuramente il rancore verrà a galla.

