E’ bufera dopo Sanremo, Mahmood e Blanco si separano, Le parole che hanno deluso tutti “Non voglio più vederlo”. Cos’è successo

Mahmood e Blanco si separano dopo aver vinto il Festival di Sanremo. Di sicuro sono stati loro i vincitori assoluti della 72edizione della kermesse tra canzoni italiane. Bastava fare un giro sui social per capire che il singolo presentato, Brividi, è entrato sin dal primo momento nel cuore degli italiani. Del resto, il testo è bene al passo con i tempi. Un inno all’amore libero, senza generi, un argomento che interessa tantissimo le nuove generazioni. Messi da parte i tabù del passato, sempre più persone hanno trovato il coraggio di fare outing e di vivere liberamente la propria sessualità.

Lo dimostra anche la presenza di Drusilla Foer sul palco dell’Ariston. E’ stata lei la donna più acclamata tra le cinque ospiti scelte da Amadeus. Insomma, Mahmood e Blanco non potevano scegliere tema più adatto. Il testo sentito e la musicalità coinvolgente sono riusciti a conquistare le diverse giurie, che hanno quindi deciso di premiarli. Arrivati sul podio insieme a due big della musica italiana, Elisa e Gianni Morandi, sono restati senza fiato all’annuncio della loro vittoria. Una mancata esultanza che nascondeva invece un’emozione e forse una timidezza molto più forti.

Mahmood e Blanco adesso hanno un altro compito da portare avanti insieme. Quello di mantenere il risultato ottenuto l’anno scorso dai Maneskin all’Eurovision song contest, che grazie al gruppo rock quest’anno si terrà a Torino. I due ragazzi quindi giocano in casa e Brividi ha tutti i presupposti per poter conquistare anche il pubblico straniero. La coppia ha rilasciato un’intervista a Tv sorrisi e canzoni in cui ha spiegato il progetto per la kermesse: “La nostra idea è quella di cantare Brividi in italiano”. A quanto pare, però, dopo l’evento le loro strade si separeranno.

Mahmood e Blanco hanno collaborato per il Festival di Sanremo, ma vantano entrambi una carriera brillante alle spalle. Il primo si è già fatto conoscere per il suo timbro di voce molto particolare. Impossibile ascoltare una sua canzone senza capire che si tratta di lui. Il secondo, più giovane, è riuscito perfettamente a tener testa a questa voce e conta già molti successi. Insomma, dopo questa collaborazione hanno tutte le intenzioni di riprendere ognuno la propria strada. Ne hanno dato conferma anche durante l’intervista a Tv sorrisi e canzoni, in chiave ironica ma non troppo.

“Per adesso insieme basta un po’, non voglio vederlo” ha spiegato Mahmood. Persone che potrebbero entusiasmare molto gli amanti del gossip, sempre in cerca di un litigio. Quest’anno una speranza era stata data dalla Rettore e da Ditonellapiaga, ma le due donne non si sono lasciate andare a discussioni in diretta. Pensare a un malcontento tra Mahmood e Blanco dietro le quinte risulta un’idea interessante. Per il momento, però, possiamo soltanto immaginare che i due devono aver provato Brividi così tante volte da voler separarsi. Chissà che un giorno non torneranno a duettare insieme.

