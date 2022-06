e’-caos-in-rai,-giorgino-e-emma-d’aquino-fatti-fuori.-gola-profonda-confessa:-“regolamento-di-conti,-venuti-alle-mani”

Nelle ultime ore la Rai è attraversata da un vero e proprio tsunami. Ben tre giornalisti del telegiornale delle 20 sarebbero stati fatti fuori dalla direttrice per problemi interni: si tratta di Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Ma partiamo dal principio. Il tg1 va in onda diverse volte al giorno, come i telespettatori del primo canale sanno bene, ma l’edizione più seguita è quella serale delle 20:00. Così, per dare nuova linfa vitale a quella dell’alba, la direttrice Monica Maggioni aveva chiesto aiuto ai tre volti di punta, già molto seguiti dal pubblico, ricevendo come risposta tre no.

A quanto pare i tre giornalisti hanno fatto di tutto per non acconsentire alla richiesta della loro direttrice di presidiare a turno l’edizione delle 6:30 del telegiornale. L’unico ad aver dato la sua disponibilità è stato un quarto giornalista, Alessio Zucchini. Gli altri, per evitare le disposizioni, avrebbero presentato dei certificati medici che avallavano diversi problemi limitanti per lavorare a tali ore mattutine. La direttrice del telegiornali di Rai 1 non ha accettato i dinieghi e ha optato per delle drastiche conseguenze. Monica Maggioni ha deciso che i giornalisti non avrebbero più condotto il Tg delle 20.

Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti sarebbero quindi stati relegati all’edizione delle 13:30, molto meno seguita rispetto a quella serale. Da quel momento è scoppiato un vero e proprio caso in Rai. Resta da capire chi ne uscirà vincitore. Queste sono scelte che spettano esclusivamente alla direzione del telegiornale, e per il momento non è ancora stato tirato in ballo Carlo Fuertes, amministratore delegato. Ma considerato il caos delle ultime ore c’è anche la possibilità che si faccia riferimento ai piani più alti della televisione di Stato. Intanto i giornalisti hanno deciso di dire la loro.

Il primo a parlare della situazione degli ultimi giorni in Rai è Francesco Giorgino, volto di punta del telegiornale delle 20. Il giornalista ha raccontato che i suoi problemi di salute sono nati ben prima della richiesta di Monica Maggioni, e i certificati medici erano stati già presentati da tempo. Per questo, era impensabile che lui potesse prendere in considerazione di lavorare anche all’edizione che va in onda all’alba. L’uomo aveva chiesto al suo capo di non sovraccaricarlo di lavoro: una richiesta che non è stata ascoltata e che ha portato a delle assurde conseguenze.

Non solo, a quanto pare Francesco Giorgino è venuto a sapere della decisione presa da Monica Maggioni soltanto a un’ora della messa in onda del telegiornale che avrebbe dovuto presentare. Stiamo parlando dell’ultima edizione delle 20 che lo ha visto al timone, almeno per il momento, quella del 15 giugno. Probabilmente il giornalista Rai ha salutato i suoi telespettatori per l’ultima volta. Attualmente, l’uomo si è rivolto ai suoi avvocati: “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’Azienda. Anche perché la vicenda è oggetto di valutazione da parte dei miei legali”.

L’indiscrezione sul Tg1 è ormai esplosa. Per effetto di una decisione della direttrice Monica Maggioni, i mezzobusto più popolari del telegiornale Francesco Giorgino Emma D’Aquino e Laura Chimenti saranno migrati verso le altre edizioni del telegiornale. La decisione sarà discussa e dibattuta nelle sedi dedicate della Rai e Fanpage, allo scopo di anticipare qualcosa, ha ascoltato l’On. Michele Anzaldi, segretario della Commissione Vigilanza Rai: “È una situazione tafazziana. Prima la Rai fa crescere questi volti e poi li rimuove?”. Ma soprattutto, è una scelta che tradisce ancora una volta l’ennesimo spreco: “In una redazione che conta oltre 150 giornalisti, di cui gran parte graduati tra cui ben 7 vicedirettori, si fatica a capire perché i volti più noti, impegnati in prima serata, debbano occuparsi anche dell’edizione dell’alba”.

Onorevole Anzaldi, sul web si rincorrono le notizie sulla rimozione dall’edizione serale del Tg1 di 3 conduttori tra i più conosciuti, Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Che ne pensa?

Se la notizia della rimozione di Giorgino, D’Aquino e Chimenti fosse confermata, ci troveremmo di fronte ad una situazione davvero tafazziana: prima la Rai ha fatto crescere questi volti del tg dandogli incarichi, spazio, responsabilità, e ora li rimanda alla casella iniziale della carriera? Nessuna azienda si comporterebbe così. Giorgino è stato per tanti anni capo del politico del principale Tg pubblico ed ha condotto tutti gli speciali elettorali degli ultimi anni, D’Aquino e Chimenti sono state scelte dall’azienda per rappresentare l’intera categoria dei giornalisti Rai nel massimo evento televisivo italiano, Sanremo: che senso ha averli fatti arrivare nella casella più alta e poi rispedirli indietro? A meno che non ci siano altre motivazioni preoccupanti.

A cosa si riferisce?

Una rimozione del genere, non motivata da ragioni produttive o di organizzazione del lavoro, farebbe pensare ad un regolamento di conti interno alla redazione. Se pensiamo che negli ultimi anni il Tg1 è assurto all'onore delle cronache anche per delle vere e proprie risse tra vicedirettori e direttori, sarebbe l'ennesimo segnale di una testata fuori controllo. In una redazione che conta oltre 150 giornalisti, di cui gran parte graduati tra cui ben 7 vicedirettori, si fatica a capire perché i volti più noti, impegnati in prima serata, debbano occuparsi anche dell'edizione dell'alba.

